Американцы запускают собственную версию "Евровидения" [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах появится собственная версия песенного конкурса "Евровидение". Во время рождественских праздников 2021 года в прямом эфире национального телевидения впервые покажут "Американский конкурс песни", сообщает Variety.
Концепция будет такая же, как и в Европе. За победу будут бороться профессиональные музыкальные исполнители - солисты, дуэты или группы до шести человек - из каждого из 50 штатов. Артисты будут в прямом эфире состязаться с конкурентами их других штатов. Потом состоится полуфинал и грандиозный финал.
Для участия в конкурсе допускаются исполнители всех музыкальных жанров, главное условие - исполнять оригинальные песни. Участников из разных штатов вместе со зрителями будет отбирать Американская академия конкурса песни, в которую войдут профессионалы из мира музыки, базирующиеся в США.
Исполнительным продюсером нового шоу является Бен Силверман, который работал над такими популярными телепроектами, как "Офис", "Большой брат" и "Слабое звено".
Организаторы "Американского конкурса песни" заявляют, что не только хотят на нем заработать, но и преследуют благую цель - сплотить американское общество, разобщенное коронавирусом, географией и взглядами на различные вопросы.
Ранее сообщалось, что шведская группа ABBA с песней "Waterloo" победила в конкурсе на лучшую песню за время проведения Евровидения.
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