В Офисе генпрокурора женщина угрожает себя поджечь [ Редактировать ]
В пятницу, 7 августа, с самого утра женщина в приемной Офиса генпрокурора ругается и угрожает себя поджечь. На диалог к ней вышли сотрудники прокуратуры, пытаются успокоить.
Один из сотрудников пригрозил полицией, если женщина сломает стул.
На что она ответила:
"Вызывайте. Я уже ни тюрьмы ни смерти не боюсь. У меня за 11 лет ничего внутри нет", - говорит женщина.
Ранее мы писали о том, как под Житомиром мужчина из-за ревности поджег сожительницу.
по теме
На Прикарпатті водій вантажівки викрав рибінспектора і влаштував перегони
Як інспектор опинився у кузові вантажівки? Та якому злочину намагався запобігти?
Пьяный "заяц" напал на проводника (видео)
На железной дороге во время рейса "Харьков-Рахов" пьяный "заец" атаковал проводника
В семье Виктора Павлика горе: спустя годы борьбы с онкологией умер сын
В пятницу, 7 августа, стало известно о том, что сын Виктора Павлика, который страдал от тяжелого онкозаболевания, умер
На Прикарпатті водій викрав рибінспектора і влаштував перегони
Як він опинився у кузові вантажівки? Та якому злочину намагався запобігти?
Аграрний тиск силовиків: на Донеччині прибуткове сільськогосподарське підприємство опинилося під загрозою банкрутства
Земля, яку роками обробляло підприємство стала предметом кримінального провадження. Чому і хто за цим стоїть?