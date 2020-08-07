Метро на Виноградарь: Кличко назвал окончательные сроки [ Редактировать ]
Строительство продолжения киевской ветки метрополитена на Виноградарь завершиться в 2021 году.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, вскоре начнется возведение тоннеля между существующей станцией "Сырец" и планирующейся "Мостицкой".
Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новых станции метро.
Отмечается, что из-за карантина в Украину не могли приехать представители немецкой завода-изготовителя тоннелепроходческого щита, из-за чего возникла задержка в работе, которая, впрочем, не приведет к значительным задержкам строительства.
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