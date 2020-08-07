Строительство продолжения киевской ветки метрополитена на Виноградарь завершиться в 2021 году.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, вскоре начнется возведение тоннеля между существующей станцией "Сырец" и планирующейся "Мостицкой".

Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новых станции метро.

Отмечается, что из-за карантина в Украину не могли приехать представители немецкой завода-изготовителя тоннелепроходческого щита, из-за чего возникла задержка в работе, которая, впрочем, не приведет к значительным задержкам строительства.

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