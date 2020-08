Около 120 тысяч жителей Большого яблока остались без света из-за мощного урагана.

Об этом сообщает ABC News.

По информации, перебои с электроснабжением возникли после 5:00 утра, а уже в 6:30 без света остались по меньшей мере 123 808 пользователей. Среди них и те, которые остались без электричества после урагана "Исаиас".

Отмечается, что сильный ветер оставил без света городской метрополитен, что парализовало движение по городу.

BLACKOUT: Power outage hits large portions of Manhattan in New York City. https://t.co/VDrqKoxYop pic.twitter.com/fcxeQDyDJn