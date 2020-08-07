У Бейруті оговтуються після страшної трагедії. Четвертого серпня на портовому складі здетонували майже три тисячі тонн аміачної селітри. Вибух зруйнував півміста, загинули 145 людей, десятки зникли безвісти, кілька тисяч травмовані.

Як просувається розслідування і яка ситуація в місті зараз - про це Катерина Кравець.

Два останні дні жителька Бейрута Фаб'єн Саюн приходить до свого напівзруйнованого будинку, аби забрати те, що вціліло. Будь-якої миті споруда може обвалитися. Жінка каже: влада залишила їх сам на сам із лихом.

Фаб'єн Саюн, жителька Бейрута:

Нам кажуть - почекайте, але що вони хочуть перевірити? Якщо вони не піклуються про людей, їх що турбує доля цього зруйнованого каміння? Досить цієї брехні. Я не хочу зараз багато лаятися. Але вся наша влада - злочинці. Важко знайти людей, які б брехали більше за них. Якщо в них є хоч якась гідність та співчуття, нехай вони вийдуть до людей. І не кажіть, що вони не могли нічого вдіяти, адже це їхня відповідальність - запобігти подібній трагедії.

Напередодні десятки обурених зібралися біля будівлі парламенту на антиурядовий протест. Містяни вважають, що вибух у порту стався через недбалість чиновників. Мітинг переріс у сутички з поліцією. Протестувальники жбурляли у правоохоронців каміння, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

У рамках розслідування під варту вже взяли 16-тьох працівників порту. Вони відповідали за зберігання вантажу та нещодавній ремонт в ангарі, де сталися вибухи. Президент Лівану не відкидає версію про іноземне втручання.

Мішель Аун, Президент Лівану:

Наразі причина вибухів у Бейруті ще не встановлена. Це міг бути нещасний випадок або недбалість. Проте існує ймовірність того, що вибухи сталися внаслідок зовнішнього втручання - це могла бути ракета чи бомба.

Поліція Кіпру допитала власника суховантажу "Росус", із якого в Бейруті конфіскували аміачну селітру. Це росіянин Ігор Гречушкін, який там проживає. Подробиці не розголошують - мовляв, усі відповіді передали ліванським правоохоронцям. А от капітан сумнозвісного судна - Борис Прокошев - виявився говіркішим. За його словами, судно прямувало з Грузії до Мозамбіку, але команді дали наказ зупинитися в Бейруті, підібрати ще один вантаж, спорядити його до Йорданії і потім продовжити шлях до Африки. Утім, із Лівану борт не вийшов, власник залишив його, судно заарештували.

Борис Прокошев, капітан судна "Росус" (2013-2014):

То, что груз находился там столько времени, я это понять не могу. Потому что владелец не обьявился. Я бы на месте властей Бейрута, приплатил бы Гречушкину, чтоби только он убрал это судно, головную боль из порта. Лучше бы, чтобы этот пароход утонул вместе с грузом, вывести его на рейд и там бы он стоял на якорях.

У Бейруті родичі продовжують ховати загиблих, а рятувальники не припиняють пошуки вцілілих. Десятки людей вважаються зниклими безвісти, вони й досі можуть бути під завалами.