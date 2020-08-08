У Лівані протестувальники захопили Міністерство закордонних справ [ Редактировать ]
Протестувальники в ліванському Бейруті захопили міністерство закордонних справ країни і оголосили будівлю "штаб-квартирою революції". Штурм очолили колишні військові.
Всередину потрапили, поки силовики розганяли мітинг в іншому місці. По всій столиці не вщухають масові заворушення. Люди вимагають "повалення режиму". Владу вважають винною у вибуху в порту Бейрута.
Він прогримів четвертого серпня. Як наслідок половина міста в руїнах. 158 людей загинули, кількість постраждалих зросла до шести тисяч.
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