В Одесской области пьяный водитель после того, как его транспорт остановили полицейские, набросился на правоохранителей и покусал их. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района.

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Полицейские заметили, что местный житель проехал на запрещающий сигнал, и потребовали от него остановиться, однако злоумышленник не отреагировал, прибавил газу, а за несколько сотен метров, не справившись с управлением, врезался в бетонную преграду.

После этого водитель вышел из машины и попытался скрыться. Когда беглеца догнали, тот набросился на полицейских, начал кусать их руки и бить по лицу.

Нарушителя задержали и доставили в Овидиопольский отдел полиции. Количество алкоголя в крови в разы превышала норму.

В отношении водителя составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему объявили о подозрении в нападении на стражей порядка.

Суд избрал нарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог в размере 35 тыс. гривен. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что под Черниговом отец зарезал сына и всю ночь искал его с полицейскими.