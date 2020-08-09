В Киеве на Печерске у офисного помещения на улице Большой Васильковской охранники обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет.



В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Чернигове прогремел взрыв.

Также мы писали о том, что СБУ задержала террористов, устроивших серию взрывов в Киеве.