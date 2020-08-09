Лукашенко получил письмо от Путина относительно "вагнеровцев" [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что получил письмо от российского лидера Владимира Путина в отношении задержанных боевиков "Вагнера".
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
В письме содержались факты относительно задержанных боевиков.
По словам Лукашенко, сейчас Следственный комитет Беларуси изучает факты, которые были изложены в письме Путина. При этом белорусский президент уверен, что задержание боевиков не повлияет на белорусско-российские отношения.
"Что касается перспективы, если кто-то ожидает, что у нас совершенно испортились отношения с Россией - ошибаетесь", - заявил он на избирательном участке в Минске.
Кроме того, Лукашенко отметил, что генеральные прокуроры России и Украины пока не приехали в Беларусь по делу о задержании боевиков "Вагнера" и добавил, что его не интересует возможная провокация третьей стороны.
Напомним, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали более 30 боевиков частной военной компании "Вагнера", которые якобы приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами.
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