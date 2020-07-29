Задержанные в Беларуси 32 иностранных боевика являются наемниками частной военной кампании "Вагнера". Об этом сообщает государственное агентство "БелТА".

В правоохранительных органах агентству рассказали, что была получена информация о прибытии на территорию республики более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, их загружали в автомобиль несколько человек.

Мужчины 1974-1996 годов рождения прибыли в Беларусь в ночь на 25 июля. Они поселились в одной из гостиниц Минска, а затем 27 июля переехала в санаторий Минского района. Там на них обратила внимание администрация: они не были похожи на российских туристов, не употребляли спиртного, не посещали увеселительных заведений, держались обособленно, носили одинаковую одежду в стиле милитари.

Сотрудники группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали 32 человека, еще один человек был задержан на юге страны. Следственный комитет Беларуси проводит проверку.

"БелТА" напечатала имена "боевиков". Все они - граждане России из частной военной компании "Вагнера". Эту милитаризованную структуру связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии.

По телеканалу "Беларусь 1" показали кадры задержания боевиков.

БелТА: задержанные в Белоруссии боевики оказались россиянами из «ЧВК Вагнера»



Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на территорию Белоруссии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. pic.twitter.com/fAxIfrAyuk — Коммерсантъ (@kommersant) July 29, 2020

Напомним, что 9 августа состоятся выборы президента Беларуси. Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок. Его главных соперников Виктора Бабарико и Валерия Цепкало отказались регистрировать в ЦИК. Против банкира Бабарико открыли уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

После отказа избирательной комиссии регистрировать оппонентов Лукашенко в Беларуси прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с ОМОНом. Были задержаны несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что 24 июля Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил об опасности уличных протестов и призвал не допустить массовых беспорядков.