Украина рассчитывает добиться экстрадиции задержанных в Беларуси российских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне сепаратистов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях в отношении бойцов частной военной кампании "Вагнера" будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

Напомним, что белорусские власти сообщили, что под Минском задержаны более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер", планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Все они являются гражданами России.

ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают санкции против частной военной компании "Вагнера".