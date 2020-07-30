Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Беларуси "вагнеровцев" (видео) [ Редактировать ]
Украина рассчитывает добиться экстрадиции задержанных в Беларуси российских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне сепаратистов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях в отношении бойцов частной военной кампании "Вагнера" будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.
Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.
Напомним, что белорусские власти сообщили, что под Минском задержаны более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер", планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Все они являются гражданами России.
ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.
Ранее сообщалось, что в США обсуждают санкции против частной военной компании "Вагнера".
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