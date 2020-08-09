В ЦИК Беларуси заявили, что Александр Лукашенко лидирует по результатам голосования в пяти регионах, у него 82%. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает "Обозреватель".

Известно, что Тихановская по данным из пяти белорусских регионов набирает около 5%.

Глава ЦИК также призвала проигравших кандидатов в президенты "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".

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При этом в Минске голосование на президентских выборах из-за очередей продолжится после 20:00.

ЦИК надеется подвести окончательные итоги выборов в пятницу - 14 августа.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси 9 августа проходят выборы президента.

Как мы сообщали, ранее на протестах в Белоруси военные задерживали активистов.

Напомним, ранее Лукашенко получил письмо от Путина относительно "вагнеровцев".