В Беларуси проходят выборы президента [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси официально начались выборы президента страны. Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00.
Для голосования также создали 44 участка за рубежом. В Украине проголосовать можно в диппредставительстве Беларуси в Киеве.
Кандидатами на президентских выборах в Беларуси в 2020 году стали:
- действующий президент Беларуси Александр Лукашенко;
- жена политзаключенного Светлана Тихановская;
- экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая;
- сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев;
- глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
К слову, досрочное голосование за президента Беларуси началось еще 4 августа.
В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 млн белорусов. Если более, чем половина граждан, которые примут участие в выборах, проголосуют за одного кандидата, то он станет победителем.
Предварительные результаты голосования ЦИК должна объявить ближе к полуночи.
Выборы главы государства в Беларуси проводятся каждые 5 лет.
Должность президента была утверждена в стране в 1994 году. На первых президентских выборах с результатом около 80% победил Александр Лукашенко. Повторно он переизбирался на пост главы государства 4 раза, в каждый из которых набирал более 75% поддержки избирателей.
Согласно действующему на тот момент законодательству, нахождение одного лица на президентском посту ограничивалось двумя сроками. В 2004 году в Беларуси состоялся референдум, по результатам которого данные ограничения перестали действовать.
Ранее сообщалось, что ЦИК отказался регистрировать главного конкурента Лукашенко.
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