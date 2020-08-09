В воскресенье, 9 августа, в Беларуси официально начались выборы президента страны. Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00.

Для голосования также создали 44 участка за рубежом. В Украине проголосовать можно в диппредставительстве Беларуси в Киеве.

Читайте также Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы

Кандидатами на президентских выборах в Беларуси в 2020 году стали:

действующий президент Беларуси Александр Лукашенко;

жена политзаключенного Светлана Тихановская;

экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая;

сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев;

глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

К слову, досрочное голосование за президента Беларуси началось еще 4 августа.

В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 млн белорусов. Если более, чем половина граждан, которые примут участие в выборах, проголосуют за одного кандидата, то он станет победителем.

Предварительные результаты голосования ЦИК должна объявить ближе к полуночи.

Выборы главы государства в Беларуси проводятся каждые 5 лет.

Должность президента была утверждена в стране в 1994 году. На первых президентских выборах с результатом около 80% победил Александр Лукашенко. Повторно он переизбирался на пост главы государства 4 раза, в каждый из которых набирал более 75% поддержки избирателей.

Согласно действующему на тот момент законодательству, нахождение одного лица на президентском посту ограничивалось двумя сроками. В 2004 году в Беларуси состоялся референдум, по результатам которого данные ограничения перестали действовать.

Ранее сообщалось, что ЦИК отказался регистрировать главного конкурента Лукашенко.