Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая является главным конкурентом нынешнего главы Республики Александра Лукашенко, обратилась с призывом к силовикам и своим избирателям. Ее обращение опубликовано в Telegram-канале оппозиционного сайта TUT.by.

Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей - предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать.

В Минске и других крупных городах Беларуси после завершения голосования на президентских выборах почти всю ночь продолжались стихийные акции протеста.

В них приняли участие тысячи людей, несогласных с предварительными результатами ЦИК, который объявил, что за действующего президента Александра Лукашенко (выдвигается на шестой срок), проголосовали около 80% проголосовавших.

Полиция и ОМОН жестко разгоняли протестующих с применением слезоточивого газа, светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль. Сообщается как минимум об одном погибшем, десятки человек пострадали, сотни задержаны.

Ранее сообщалось, что силовики подавили акции протеста в Беларуси.