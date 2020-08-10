Кандидат в президенты Беларуси - Светлана Тихановская сделала новое заявление к белорусам. Она поблагодарила людей, которые вышли на митинги и таким образом поддержали ее кандидатуру. Об этом сообщает "Белсат"

Я в это верила. Вся избирательная кампания показала огромную поддержку белорусского народа. Большое количество людей выходило на митинги, такого в нашей Беларуси никогда не было. Было невероятное количество наблюдателей, не все получилось, но мы старались как могли.

Тихановская отметила, что очень признательна и благодарна избирательным комиссия, которые делали свою работу честно.

Наши люди проснулись. Я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни. Люди наконец переступили через свой страх. Многим еще предстоит это сделать. Большое спасибо всем — штабам, волонтерам, всем, кто был рядом.

Также, она заявила, что белорусы наконец-то смогли победить свой страх и свою аполитичность.

Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и равнодушие. Это такие победы, которые важнее всех остальных побед.

Как мы ранее сообщали, в Минске силовики начали стрелять по активистам.

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