В Израиле соберут драгоценную защиту от коронавируса [ Редактировать ]
Одной из ювелирных компаний Израиля поступил заказ на изготовление защитной маски из золота и брильянтов.
Об этом сообщает пресс-служба ювелирной фирмы.
По информации, китайский бизнесмен из США, имя которого не называют, заказал защитную маску, но важным условием было то, чтобы маска была самой дорогой в мире. Ее изготовят из 18-каратного белого золота и 3600 белых и черных бриллиантов.
Отмечается, что благодаря столь крупному заказу ювелирная фирма "отобьет" простой на период карантина.
Фото: haaretz.com
Читайте также, в Индии медицинские маски инкрустируют драгоценными камнями. Там возрос спрос на подобные ювелирные изделия.
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