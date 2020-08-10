Одной из ювелирных компаний Израиля поступил заказ на изготовление защитной маски из золота и брильянтов.

Об этом сообщает пресс-служба ювелирной фирмы.

По информации, китайский бизнесмен из США, имя которого не называют, заказал защитную маску, но важным условием было то, чтобы маска была самой дорогой в мире. Ее изготовят из 18-каратного белого золота и 3600 белых и черных бриллиантов.

Отмечается, что благодаря столь крупному заказу ювелирная фирма "отобьет" простой на период карантина.

Фото: haaretz.com

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