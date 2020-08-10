Коронавірус в Україні: оновлені дані про стан у країні [ Редактировать ]
Станом на ранок в Україні підтверджено 1008 нових заражень на COVID-19. За минулу добу від ускладнень вірусної інфекції 25 пацієнтів померли. Вилікувалися - 387 людей. Загалом, з початку пандемії - на COVID захворіли майже 82 тисячі українців, половина з них - досі нездужає. Найгірші показники на Львівщині, Харківщині та у Чернівецькій області.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Окрім виявлення хворих на СOVID-19, у нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються. людей, яким потрібна медична допомога в умовах стаціонару. і це дуже такі тривожні сигнали і дуже тривожна ситуація. В нас вже в львівській області теж вона перейшла порог щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно ми почали розгортати лікарні другої хвилі. Ми і надалі максимально швидко, наскільки це можливо, облаштовуємо наші лікарні щодо готовності приймати важких хворих на СOVID-9.
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