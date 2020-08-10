Станом на ранок в Україні підтверджено 1008 нових заражень на COVID-19. За минулу добу від ускладнень вірусної інфекції 25 пацієнтів померли. Вилікувалися - 387 людей. Загалом, з початку пандемії - на COVID захворіли майже 82 тисячі українців, половина з них - досі нездужає. Найгірші показники на Львівщині, Харківщині та у Чернівецькій області.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: