За повідомленням правозахисників, кількість затриманих під час протестів у країні вже перевищила дві сотні. Унаслідок сутичок з поліцією поранені десятки людей, є інформація про одного загиблого. Зранку у МВС країни відзвітували, що ситуація під контролем. Мітинги вщухли. Як минула буремна ніч після виборів - розповість Ольга Жидецька.

Одразу після оголошення екзит-полів у великих білоруських містах почало наростати напруження - за підрахунками пропрезидентських соціологів, чинний лідер держави набрав понад 79% голосів. Його головна опонентка - дружина заарештованого блогера Світлана Тихановська - лише близько 7. Невдоволені люди стали збиратися на міських майданах та біля виборчих дільниць.

Позор! Позор!Перемен! Перемен!

Почалися затримання. З різних куточків країни люди знімали відео, на яких видно, як ОМОНівці хапають протестувальників, а то і звичайних перехожих. Правозахисники заявили про понад 120 затриманих. Та подекуди активісти змогли згуртуватися і дати відсіч силовикам.

Найгарячіше було в Мінську. Там проти мітингарів застосували водомети, гумові кулі та світлошумові гранати. Точне число потерпілих у сутичках - достеменно невідома. Повідомляють про щонайменше чотирьох активістів у реанімації. Також, за інформацією ЗМІ, помер хлопець, який упав під колеса автозака. Опозиційна кандидатка - Світлана Тихановська засудила насильство з боку правоохоронців. А також заявила - що вважає своєю перемогою таку масову підтримку з боку громадян.

Мы уже победили. Потому что мы победили свой страх, свою аполитичность, мы победили апатию и безразличие.

Тим часом білоруська ЦВК оголосила - вибори відбулися за рекордної активності - понад 84%. За підрахунками вже оброблених протоколів, абсолютний лідер симпатій білорусів - Олександр Лукашенко. У нього близько 80% підтримки. Остаточні результати мають повідомити до п'ятниці. У центрвиборчкомі заявили, що усі скарги на порушення від спостерігачів не розглядатимуть.

Лідія Єрмошина, голова ЦВК Білорусі:

Центральная избирательная комиссия - весьма малочисленный орган, который просто не имеет возможности рассмотреть весь тот поток макулатуры, который в организованном порядке направляется к нам.

Якщо Олександра Лукашенка визнають переможцем виборів, то президентом він стане вшосте поспіль. Країну бацька очолює з 1994 року.