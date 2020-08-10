В понедельник, 10 августа, в России, в Волгограде, произошел мощный взрыв на заправке. Видео взрыва опубликовали российские Телеграм-каналы.

На проспекте Ленина были слышны два хлопка, а после произошел взрыв. В соседних зданиях выбило стекла. Рядом находились люди.

По данным МЧС России, взорвалась цистерна с газом. Пострадали двенадцать человек, водитель газовоза попал в реанимацию.

Пожар локализирован, угрозы распространения огня нет.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что в Чернигове прогремел взрыв.

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