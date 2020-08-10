В России прогремел мощный взрыв на АЗС [ Редактировать ]
В понедельник, 10 августа, в России, в Волгограде, произошел мощный взрыв на заправке. Видео взрыва опубликовали российские Телеграм-каналы.
На проспекте Ленина были слышны два хлопка, а после произошел взрыв. В соседних зданиях выбило стекла. Рядом находились люди.
По данным МЧС России, взорвалась цистерна с газом. Пострадали двенадцать человек, водитель газовоза попал в реанимацию.
Пожар локализирован, угрозы распространения огня нет.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее сообщалось, что в Чернигове прогремел взрыв.
Также мы писали о том, что СБУ задержала террористов, устроивших серию взрывов в Киеве.
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