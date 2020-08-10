В понедельник, 10 августа, Национальная телекоммуникационная компания Беларуси "Белтелеком" заявила, что причиной сбоя в работе интернета в стране являются множество кибератак. Проблемы с интернетом в Беларуси наблюдаются с 8 августа. Об этом говорится в заявлении компании.

С 8 августа наблюдается значительный рост трафика с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси.

Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома. Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет.

В компании добавили, что прилагают максимальные усилия для восстановления интернета до конца дня, 10 августа.

Привлечены все специалисты и технические средства. Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме.

Тем временем, по официальным данным, во время вчерашних митингов никто не погиб. Пострадали 89 человек, более 3 тысячи - задержаны.