В Беларуси назвали причину перебоя с интернетом [ Редактировать ]
В понедельник, 10 августа, Национальная телекоммуникационная компания Беларуси "Белтелеком" заявила, что причиной сбоя в работе интернета в стране являются множество кибератак. Проблемы с интернетом в Беларуси наблюдаются с 8 августа. Об этом говорится в заявлении компании.
С 8 августа наблюдается значительный рост трафика с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси.
Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома. Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет.
В компании добавили, что прилагают максимальные усилия для восстановления интернета до конца дня, 10 августа.
Привлечены все специалисты и технические средства. Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме.
Тем временем, по официальным данным, во время вчерашних митингов никто не погиб. Пострадали 89 человек, более 3 тысячи - задержаны.
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