Во время протестов в Минске были введены меры, похожие на военное положение. Такое заявление сделал заместитель главы правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

По его словам, власти готовились к массовым задержаниям после завершения голосования. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Стефанович отметил, что акции протеста прошли во всех областных центрах и некоторых крупных районах Беларуси.

Фактически меры, аналогичные военному положению, были введены в Минске перед выборами. Введены внутренние войска, полиция, скоординированная блокада города. Визиты Александра Лукашенко в воинские части, предупреждения о том, что армию можно использовать для наведения порядка, - все это говорит о том, что власти ожидали, что результаты выборов вызовут всплеск недовольства.

Он добавил, что власти использовали против демонстрантов резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты, что является "абсолютно несоразмерным и жестоким насилием".

Мы возлагаем всю ответственность за то, что произошло вчера, непосредственно на власти Беларуси. Потому что власть должна способствовать мирным собраниям. Люди вышли, потому что не согласны с результатами выборов, которые не соответствовали даже минимальным стандартам.

Тем временем, по официальным данным, во время вчерашних митингов никто не погиб. Пострадали 89 человек, более 3 тысячи - задержаны.