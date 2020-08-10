"Похоже на военное положение": правозащитник рассказал о мерах в Беларуси [ Редактировать ]
Во время протестов в Минске были введены меры, похожие на военное положение. Такое заявление сделал заместитель главы правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.
По его словам, власти готовились к массовым задержаниям после завершения голосования. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Стефанович отметил, что акции протеста прошли во всех областных центрах и некоторых крупных районах Беларуси.
Фактически меры, аналогичные военному положению, были введены в Минске перед выборами. Введены внутренние войска, полиция, скоординированная блокада города. Визиты Александра Лукашенко в воинские части, предупреждения о том, что армию можно использовать для наведения порядка, - все это говорит о том, что власти ожидали, что результаты выборов вызовут всплеск недовольства.
Он добавил, что власти использовали против демонстрантов резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты, что является "абсолютно несоразмерным и жестоким насилием".
Мы возлагаем всю ответственность за то, что произошло вчера, непосредственно на власти Беларуси. Потому что власть должна способствовать мирным собраниям. Люди вышли, потому что не согласны с результатами выборов, которые не соответствовали даже минимальным стандартам.
Тем временем, по официальным данным, во время вчерашних митингов никто не погиб. Пострадали 89 человек, более 3 тысячи - задержаны.
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