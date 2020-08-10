Обращение к Александру Лукашенко от Виктора Медведчука [ Редактировать ]
Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой.
Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция.
Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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