Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой.

Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция.

Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"