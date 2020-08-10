В понедельник, 10 августа, некоторые СМИ сообщили, что в больнице скончался мужчина, которого накануне жестоко избил ОМОН в ходе акции протеста в Беларуси. Однако оказалось, что с "умершим" удалось связаться. Об этом сообщает "Белсат".

Заичкин рассказал, что они с братом шли к стеле "Город-герой".

Подъехала маршрутка, оттуда выскочили 5-6 омоновцев и начали всех задерживать, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, я встал на колени и поднял руки. Потом я увидел взмах дубинки, первый удар по лицу и сразу кровь хлынула, потом били по телу. Брата задержали, что с ним - не знаю, его нет дома.

По его словам, в больнице, куда его госпитализировали, к нему приходил милиционер и взял у него показания.

Сейчас Заичкин готовится к выписке.

Пришел врач, я попросил его пойти домой, он сказал, что нет переломов, могу пойти, если хочу.

9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. Ранее мы писали о том, что произошло в Беларуси.