COVID-19 за добу дістався до 220 тисяч людей [ Редактировать ]
Світ перетнув межу у 20 мільйонів заражень коронавірусом. Вилікувалася більше як половина хворих. Недуга забрала життя майже семисот тридцяти тисяч людей. За останню добу зареєстрували 220 тисяч нових інфікувань.
Країнами з найбільшим поширенням COVID залишаються США, Бразилія, Індія та Росія.
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