Коронавірус вбив вже 700 тисяч жителів Землі

Нині зафіксовано більше 18 з половиною мільйонів випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей