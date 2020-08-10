В Минске силовики открыли огонь по протестующим: есть раненые (видео) [ Редактировать ]
В Минске силовики открыли огонь по протестующим. В результате инцидента несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает "Наша Нива".
Отмечается, что огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской. Однако на данный момент неизвестно, из чего стреляли.
По данным издания TUT.by, там взорвалась светошумовая граната.
В то же время издание NEXTA сообщает, что в результате происшествия получили ранения несколько человек, среди которых журналистка издания "Наша Нива". Она была госпитализирована.
Напомним, в Беларуси проходит второй день протестов. Подробнее о том, что происходит в различных городах страны, читайте тут.
по теме
В Минске перед началом акции протеста начались задержания
Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей
Як минула буремна ніч після виборів у Білорусі
За повідомленням правозахисників, кількість затриманих під час протестів у країні вже перевищила дві сотні. Унаслідок сутичок з поліцією поранені десятки людей, є інформація про одного загиблого
Что происходит в Беларуси: выборы обернулись протестами
В Беларуси после закрытия избирательных участков в стране начались протесты
В Одессе задержали педофила "международного масштаба"
"Интерпол" отправил запрос на задержание белоруса