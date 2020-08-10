В Минске силовики открыли огонь по протестующим. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает "Наша Нива".

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Отмечается, что огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской. Однако на данный момент неизвестно, из чего стреляли.

По данным издания TUT.by, там взорвалась светошумовая граната.

В то же время издание NEXTA сообщает, что в результате происшествия получили ранения несколько человек, среди которых журналистка издания "Наша Нива". Она была госпитализирована.

Напомним, в Беларуси проходит второй день протестов. Подробнее о том, что происходит в различных городах страны, читайте тут.