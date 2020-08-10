В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже второй день.

Новая акция протеста во всех крупных городах страны была запланирована на 19:00 10 августа. Однако, перед началом акции силовики начали задерживать демонстрантов у стелы "Минск - город-герой", сообщает "РБК-Украина".

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В Минске перекрыли проспект Победителей. По нему движется только транспорт правоохранителей и кареты скорой помощи.

В беларусской столице произошли многочисленные систематические задержания возле Дворца спорта, вокруг Стеллы.

Вдоль улицы Заславская задерживают людей, которые проходят мимо или проезжают на велосипедах. При задержаниях силовики используют дубинки.

Столкновение демонстрантов с полицией произошло возле гостиницы "Юбилейная". Силовики задержали более 60 человек.

В центре Бреста патрулируют сотрудники милиции. На пересечении улицы Советской и проспекта Машерова стоят автобусы с экипированными бойцами ОМОНа и автозак. Не работают ни кафе, ни уличные площадки.

В Витебске начались задержания. На площади Победы и в зоне отдыха возле нее никого нет, при этом милиционеры в спецформе и касках задержали молодого человека.

Центр города Гродно перекрыт. Здания горисполкома и облисполкома обнесены забором, движение в центре перекрыто для всех, все магазины и кафе по техническим причинам работали до 17:00.

В центре много сотрудников ОМОНа, военных, автозаков, спецмашин.

В Минске станции метро "Фрунзенская", "Немига", "Купаловская" и "Октябрьская" работают только на выход.

Близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам.

Напомним, 9 августа в Беларуси проходили выборы президента. После оглашения ЦИК результатов, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, в ряде городов вспыхнули протесты.

Ранее сообщалось, что в Беларуси после ночи кровавых протестов возбудили уголовные дела.

Также мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в стране.