У Черкасах організували акцію підтримки білорусів [ Редактировать ]
У Черкасах люди теж вийшли на акцію, щоб підтримати білорусів. Надвечір зібралося до півтори сотні містян. Одним із організаторів заходу стала етнічна білоруска Тетяна Кавальчук. Вона каже, що вже тривалий час живе в Україні, але вболіває за долю батьківщини.
Тетяна Кавальчук, організаторка акції:
Тут у мене на моєму плакаті - це цитата із білоруської пісні такого музиканта Лявона Вольська і якщо перекласти на українську то - для чужих ми всі не сповна розуму, а для своїх ми всі брати. Це про те, що зараз багато хто не розуміє, що відбувається в Білорусі, інколи іронізують, кажуть, що ви робите неправильні речі, що Лукашенко краще ніж якийсь інший варіант і це так само незрозуміло для українців, як колись українців не розуміли інші.
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