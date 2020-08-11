Протести у Білорусі: силовики знесли барикади мітингарів [ Редактировать ]
Третя протестна доба у Білорусі. Напередодні ввечері тисячі людей знову вийшли на вулиці міст. У Мінську мітингувальники спорудили барикади зі сміттєвих баків неподалік метро "Пушкінська".
Близько першої ночі силовики зачистили цей район: знесли барикади та розігнали протестувальників. Під час нічних протестів щонайменше 14 людей постраждали, серед них місцева кореспондентка Наталія Лубневська.
Нині вона перебуває у лікарні з пораненням від гумової кулі. Як повідомляє "Білоруська асоціація журналістів", силовики відкрили прицільний вогонь по медійниках.
Лідер опозиції Світлана Тихановська, за повідомленням білоруського Радіо Свобода, після відвідин ЦВК, вийшла і сказавши "Я ухвалила рішення" - поїхала в невідомому напрямку.
П'ятьох активістів затримали правоохоронці під час акції протесту біля посольства Білорусі в Києві. Там напередодні зібралися пікетувальники. Вимагали припинити політичні репресії, відпустити затриманих під час нічних мітингів у Мінську та оголосити вибори недійсними.
За словами присутніх, у посольстві через штучно створену чергу не проголосували понад двісті охочих. Люди скандували гасла, а потім запалили фаєри. Виникли сутички з правоохоронцями. Щоб вгамувати мітингарів - поліцейські застосували силу.
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