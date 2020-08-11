Людей із психічними розладами лікуватимуть альпаками [ Редактировать ]
В одній із лікарень Німеччини за допомогою альпак лікують людей із психічними розладами. Таку програму терапії розробили десять років тому й застосовують лише в цій клініці. Її мета - покращити емоційний стан пацієнта.
Усі хворі щодня проводять чимало часу з альпаками - гуляють, доглядають і годують тварин.
Ервін Меєр, пацієнт:
Раніше я був дуже імпульсивним, постійно дратувався. Однак завдяки цим тваринам я стаю спокійнішим. Вони мені допомагають. Я з ними проводжу час, ходжу на прогулянку. Це як своєрідна терапія.
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