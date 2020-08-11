В одній із лікарень Німеччини за допомогою альпак лікують людей із психічними розладами. Таку програму терапії розробили десять років тому й застосовують лише в цій клініці. Її мета - покращити емоційний стан пацієнта.

Усі хворі щодня проводять чимало часу з альпаками - гуляють, доглядають і годують тварин.

Ервін Меєр, пацієнт: