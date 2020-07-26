Петербургский "Зенит" выиграл Кубок России по футболу. Об этом сообщает Российская премьер-лига.

В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, команда Сергея Семака одержала победу над подмосковными "Химками" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

Петербургский клуб стал четырехкратным обладателем Кубка России по футболу. Ранее "Зенит" выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Чаще чемпионом становился только "Локомотив" (8 раз) и ЦСКА (7 раз).

При вручении награды футболисты "Зенита" случайно разбили хрустальный кубок. После церемонии крышка упала и раскололась.

Ранее сообщалось, что донецкий ФК "Шахтер" выиграл чемпионат Украины и узнал соперника в Лиге Европы.