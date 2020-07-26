Чемпионы России по футболу случайно разбили хрустальный кубок (видео) [ Редактировать ]
Петербургский "Зенит" выиграл Кубок России по футболу. Об этом сообщает Российская премьер-лига.
В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, команда Сергея Семака одержала победу над подмосковными "Химками" со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.
84 - ГООООООООЛ! АРРРРРРТЕМ ДЗЮЮЮЮБА!#ЗенитХимки pic.twitter.com/BjeOrQXZ4p— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
Петербургский клуб стал четырехкратным обладателем Кубка России по футболу. Ранее "Зенит" выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Чаще чемпионом становился только "Локомотив" (8 раз) и ЦСКА (7 раз).
При вручении награды футболисты "Зенита" случайно разбили хрустальный кубок. После церемонии крышка упала и раскололась.
Ранее сообщалось, что донецкий ФК "Шахтер" выиграл чемпионат Украины и узнал соперника в Лиге Европы.
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