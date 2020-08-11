Складна епідемситуація у Росії, Колумбії, Аргентині, Філіппінах і Мексиці

Напередодні у світі на коронавірус захворіли ще 211 тисяч людей. Загальна статистика інфікувань - 20 мільйонів 250 тисяч. Померли 738 тисяч людей.

Найбільше нових заражень - в Індії, США і Бразилії. Також складна епідемситуація у Росії, Колумбії, Аргентині, Філіппінах і Мексиці.