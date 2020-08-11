В Ивано-Франковской области местного судью пытались взорвать растяжкой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, житель села Подпечеры при открытии гаражных роллет обнаружил предмет, похожий на гранату. По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку".

Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало.

Отмечается, что по факту покушения на убийство судьи правоохранители открыли уголовное дело.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в киевском парке обнаружили растяжку с гранатой. Боеприпас оказался учебным, а полиция начала расследование инцидента.

