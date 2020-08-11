Под Ивано-Франковском случилось покушение на судью [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области местного судью пытались взорвать растяжкой.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, житель села Подпечеры при открытии гаражных роллет обнаружил предмет, похожий на гранату. По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку".
Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало.
Отмечается, что по факту покушения на убийство судьи правоохранители открыли уголовное дело.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что в киевском парке обнаружили растяжку с гранатой. Боеприпас оказался учебным, а полиция начала расследование инцидента.
по теме
Под Харьковом "разоблачили" производство контрафактных санитайзеров
Правоохранители начали расследование
Под Винницей арестовали 5 грузовиков с львовским мусором (фото, видео)
Гостей из другого региона поймали "на горячем", когда они сгружали бытовые отходы на сельскохозяйственные поля недалеко от Жмеринки