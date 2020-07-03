"Взрывной" отдых: в столичном парке обнаружили растяжку [ Редактировать ]
В Сырецком парке обнаружили растяжку с привязанной гранатой.
Об этом сообщает Муниципальная варта.
По информации, боеприпас оказался учебным, но особенно опасным он мог оказаться для детей.
В случае детонирования такой "игрушки" испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией.
Отмечается, что сотрудники полиции начали расследование инцидента.
Читайте также, в Одесской области взорвалась граната. В результате детонации боеприпаса пострадали 5 человек.
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