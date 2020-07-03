В Сырецком парке обнаружили растяжку с привязанной гранатой.

Об этом сообщает Муниципальная варта.

По информации, боеприпас оказался учебным, но особенно опасным он мог оказаться для детей.

В случае детонирования такой "игрушки" испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией.

Отмечается, что сотрудники полиции начали расследование инцидента.

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