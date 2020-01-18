В пятницу, 17 января, в Харькове на улице Животноводов случилось происшествие. Известно, что мужчина пришел на работу с гранатой и угрожал ее взорвать. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

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Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату "Ф-1" с запалом. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014-м с зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства.

Следователи возбудили уголовные производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 1 статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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