СБУ задержала шпиона, передававшего гостайны в конфетах "Рошен" [ Редактировать ]
Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и военного пенсионера, которые передавали секретные сведения в конфетах Roshen. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
Задержанный офицер СБУ собирал информацию, которая является государственной тайной, по заданию "кураторов" из другого государства.
Собранные на службе секретные сведения предатель передавал через курьера - военного пенсионера.
Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанной в конфетах Roshen. В дальнейшем пенсионер должен был вывезти сласти за пределы Украины.
Предателей арестовали на 60 суток, за измену Родине (ч. 1 ст. 111 УК Украины) им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала террористов, устроивших серию взрывов в Киеве.
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