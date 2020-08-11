До крадіжок причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також військовослужбовці

Контррозвідка СБУ затримала військових, які продавали комплектувальні для гелікоптерів. За інформацією оперативників, деталі збували іноземцям.

Попередньо, до крадіжок причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також військовослужбовці. Під час трусу у них, окрім авіаційних, знайшли ще й запчастини до бронетехніки.