Сотні жителів острова Маврикій, що в Індійському океані, вийшли на порятунок екосистеми острова. Неподалік узбережжя перекинулося судно з майже чотирма тисячами тонн нафти. І частина потрапила в океан. Тому на допомогу надзвичайникам приспіли місцеві жителі. Як рятують острів - дивіться далі.

Це наслідки аварії танкера з нафтою неподалік узбережжя острівної країни Маврикій. Судно перекинулося ще наприкінці липня. Ситуація з витоком "чорного золота" була під контролем, допоки не з'явилися тріщини в корпусі. Відтоді нафта почала просочуватися у води поблизу острова. Вилилося вже понад тисяча тонн.

Вендананд Дабедін, житель Маврикію:

Для нас це велика проблема. Ми не можемо рибалити та пересуватися човнами. Багато людей сидять без роботи.

До місця інциденту прибули рятувальники. Вони викачують нафту за допомогою спецтехніки. Жителі острова теж долучилися до операції. Кажуть хочуть запобігти ще масштабнішому розливу. Адже нафти на судні ще понад дві з половиною тисячі тонн.

Елдрідж Лархубарбе, житель Маврикію:

Зі своїми друзями ми приїхали сюди, щоб допомогти. Цей інцидент становить екологічну загрозу. Нас це дуже непокоїть. Ми повинні вберегти свою місцевість.

Давіна Аубелук Даулук, рятувальниця:

Маврикійці масово приїздять нам допомагати. Вони працюють тут, на місці. Дехто дає нам у користування свої човни. Завдяки цьому ми зможемо швидше взяти ситуацію під контроль.

Гелікоптерами, човнами, довжелезними шлангами та просто відрами - так люди вичерпують нафту з води. Працюють усі - і діти, і дорослі.

Водночас екологи застерігають: якщо нафта витікатиме такими темпами й далі, острову загрожує екологічна катастрофа. За їхніми словами, рівень забруднення води зросте, а численність морської флори та фауни - скорОтиться. А сильний вітер загрожує потраплянню нафти далі в океан. Крім того, є небезпека, що суднО може розколотися навпіл. Втім, місцеві жителі надії не втрачають, а влада острівної держави просить допомоги інших країн. Поки що свою групу рятувальників спорядила лише Японія.