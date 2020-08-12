Вибух у Бейруті: у місті не припиняються мітинги [ Редактировать ]
171 загиблий від вибухів у бейрутському порту. Це останні дані від ліванського МОЗу. 30 людей досі шукають. Понад тиждень тому там злетіли в повітря майже 3 тисячі тонн селітри. За даними "Ройтерз", про небезпеку такого зберігання президента та прем'єра ліванські спецслужби застерігали давно.
Вже кілька днів у Бейруті не припиняються протести. Містяни звинувачують владу у недбальстві, що призвела до трагедії. Минулу ніч мітингарі зібралися під парламентом, розвели багаття та жбурляли в поліцію каміння. У сутичках чимало людей зазнали поранень.
по теме
В центре Киева нашли взрывчатку
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет
Украина отправит Ливану гуманитарную помощь
Власти страны оценили ущерб в 3-5 млрд долларов
Вибух у Бейруті: встановлена причина трагедії
До ста зросла кількість загиблих внаслідок потужного вибуху у Бейруті. Понад 4 тисячі поранені. Вибухова хвиля була настільки потужною, що чимало навколишніх будівель зруйнувало вщент
Тысячи пострадавших и масштабные разрушения: что известно о взрывах в Бейруте (фото, видео)
4 августа в столице Ливана произошли мощнейшие взрывы