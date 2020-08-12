171 загиблий від вибухів у бейрутському порту. Це останні дані від ліванського МОЗу. 30 людей досі шукають. Понад тиждень тому там злетіли в повітря майже 3 тисячі тонн селітри. За даними "Ройтерз", про небезпеку такого зберігання президента та прем'єра ліванські спецслужби застерігали давно.

Вже кілька днів у Бейруті не припиняються протести. Містяни звинувачують владу у недбальстві, що призвела до трагедії. Минулу ніч мітингарі зібралися під парламентом, розвели багаття та жбурляли в поліцію каміння. У сутичках чимало людей зазнали поранень.