В среду, 12 августа, в Киеве, на Крещатике взрывотехники проводят проверку. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, кто-то забыл сумку, полицейским она показалась подозрительная, вызвали взрывотехников.

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