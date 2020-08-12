На Крещатике нашли подозрительную сумку [ Редактировать ]
В среду, 12 августа, в Киеве, на Крещатике взрывотехники проводят проверку. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, кто-то забыл сумку, полицейским она показалась подозрительная, вызвали взрывотехников.
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