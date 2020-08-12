Белорусская оппозиция будет добиваться признания странами Запада Светланы Тихановской в качестве законного президента Республики. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

Для этого оппозиция планирует созвать международную конференцию - "саммит внутри Евросоюза". За пределами Беларуси будет создан Фронт национального спасения, своего рода "правительство в изгнании", которое получит международное признание.

Основная задача, которую мы перед собой ставим, - это проведение честных выборов, непризнание Лукашенко в качестве легитимного президента, признание Светланы Тихановской, проведение еще одних выборов, освобождение всех политических заключенных. Это также получение представительства на международной арене, работа с мировым сообществом и много чего еще.

По словам Валерия Цепкало, Александр Лукашенко "полностью потерял легитимность в глазах белорусского народа и перед лицом мирового сообщества".

В ближайшее время мы раскроем нашу программу действий и ценности... Руководствуясь этими ценностями, мы создадим Фронт национального спасения. Мы будем формировать экономический блок, правовой блок. У нас будет много людей из силовых органов, которые поступили в соответствии с совестью и законом... Будем рассчитывать, что этот фронт перерастет, трансформируется именно в будущее правительство Беларуси, которое проведет свободные, демократические выборы.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. Тихановская под давлением белорусских властей уехала в Литву.

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