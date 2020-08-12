Белорусская оппозиция формирует "правительство в изгнании" [ Редактировать ]
Белорусская оппозиция будет добиваться признания странами Запада Светланы Тихановской в качестве законного президента Республики. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.
Для этого оппозиция планирует созвать международную конференцию - "саммит внутри Евросоюза". За пределами Беларуси будет создан Фронт национального спасения, своего рода "правительство в изгнании", которое получит международное признание.
Основная задача, которую мы перед собой ставим, - это проведение честных выборов, непризнание Лукашенко в качестве легитимного президента, признание Светланы Тихановской, проведение еще одних выборов, освобождение всех политических заключенных. Это также получение представительства на международной арене, работа с мировым сообществом и много чего еще.
По словам Валерия Цепкало, Александр Лукашенко "полностью потерял легитимность в глазах белорусского народа и перед лицом мирового сообщества".
В ближайшее время мы раскроем нашу программу действий и ценности... Руководствуясь этими ценностями, мы создадим Фронт национального спасения. Мы будем формировать экономический блок, правовой блок. У нас будет много людей из силовых органов, которые поступили в соответствии с совестью и законом... Будем рассчитывать, что этот фронт перерастет, трансформируется именно в будущее правительство Беларуси, которое проведет свободные, демократические выборы.
Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).
Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. Тихановская под давлением белорусских властей уехала в Литву.
Ранее сообщалось, что беларусам включили интернет, но запретили покупать пиротехнику.
по теме
ЦИК Беларуси объявил результаты выборов: Лукашенко остается на шестой срок (фото)
По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей
В Беларуси проходят выборы президента: что нужно знать
На пост президента страны претендуют 5 кандидатов
Под Минском задержали 33 иностранных наемника
Подробности о задержанных пока не приводятся. Напомним, что 9 августа состоятся выборы президента Беларуси
В Беларуси еще два кандидата в президенты обжаловали итоги выборов
Жалобы в местный Центризбирком подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая
В Европарламенте Тихановскую назвали избранным президентом Беларуси
Тихановская находится в Литве