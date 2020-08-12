Хочеш заощадити час - плати гроші! Із 10 серпня в державних українських лабораторіях запрацювала платна послуга ПЛР-тестування. Тепер громадяни, які приїхали з-за кордону можуть не сидіти два тижні на самоізоляції, а відразу перевіритись на наявність коронавірусу. Скільки це коштує і чи популярна така послуга - дивіться далі.

Ось 104 кабінет, там відберуть аналізи і протягом 48 годин буде даний отвєт.

Уже другий день у коридорі черкаської бактеріологічної лабораторії - людно. Щойно тут почали проводити платне тестування на коронавірус, як люди ринули щільним потоком. Передусім це ті, хто або приїхав до України, або виїжджає за її межі. Пані Катерина повернулася з-за кордону, щоб доглядати за хворою мамою. Вона вирішила - час для неї важливіший за гроші, адже інакше жінка мала два тижні перебувати на самоізоляції.

Катерина Ткаченко, жителька Черкас:

Вчора приїхала і мене одразу посадили по програмі "Дій вдома" на самоізоляцію. Але попередили, що протягом наступного дня ви можете поїхати, здати аналіз і якщо все добре - знятись з цієї ізоляції, я так і зробила.

У державній лабораторії ця процедура коштує 852 гривні. Сам процес не складний - на банківський рахунок переказати оплату за послугу і здати мазки зі слизової.

Результат пацієнт отримує щонайдовше через дві доби. Це відбувається автоматично, дані приходять або в смс-повідомленні, або завантажуються в програму "Дій вдома". Проте медики просять не забувати - результат дійсний лише три доби. Ірина, громадянка Росії, гостювала в родичів і тепер терміново їде додому, а без тестування - дорога для неї закрита. Обурена тим, що послуга платна.

Ірина Шаповал, громадянка Росії:

Это не правильно, это должно все предоставляться бесплатно - государство должно обеспечивать прохождение данных тестов на бесплатной основе. Почему мы должны платить, тем более, для Украины я считаю дорого восемьсот с лишним гривен.

У приватних мед-закладах ПЛР-тестування коштує майже вдвічі дорожче. Державні безоплатно тестують лише людей з підозрою на коронавірус та їхніх близьких.

Людмила Кравченко, в. о. директора державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр":

В цю вартість входять засоби індивідуального захисту, тест- системи, всі витратні матеріали і заробітна плата медичним працівникам, які проводять ці дослідження.

Щодня Черкаський обласний лабораторний центр обробляє до восьми сотень ПЛР-тестів. Тут не відкидають, що із запровадженням платної послуги ця кількість значно зросте. Щоб пришвидшити процес, уже закупили нову автоматичну станцію, яка працює без втручання людини.