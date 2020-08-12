В Минске задержали украинских волонтеров (видео) [ Редактировать ]
В среду, 12 августа, в Минске задержали двух граждан Украины - волонтеров благотворительного фонда "Восток-SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины.
12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 12, 2020
Как сообщает "Громадське", украинцы снимали акции протеста оппозиции против Александра Лукашенко. Журналисты выложили видео, отснятое Константином Реуцким, на котором запечатлено жесткое задержание силовиками мужчины, который переходил дорогу.
В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
На втором видео белорусская милиция кладет Евгения Васильева лицом вниз и уводит в автомобиль.
⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
Ранее сообщалось, что родственники задержанных осаждают минское СИЗО, а в больнице Гомеля умер мужчина, задержанный на акции протеста.
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