В среду, 12 августа, в Минске задержали двух граждан Украины - волонтеров благотворительного фонда "Восток-SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 12, 2020

Как сообщает "Громадське", украинцы снимали акции протеста оппозиции против Александра Лукашенко. Журналисты выложили видео, отснятое Константином Реуцким, на котором запечатлено жесткое задержание силовиками мужчины, который переходил дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На втором видео белорусская милиция кладет Евгения Васильева лицом вниз и уводит в автомобиль.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Ранее сообщалось, что родственники задержанных осаждают минское СИЗО, а в больнице Гомеля умер мужчина, задержанный на акции протеста.