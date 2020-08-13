Вишню категорически нельзя употреблять на голодный желудок, поскольку в ряде случаев наблюдается нанесение вреда здоровью. Об этом говорят европейские медики, передает ukrhealth.net.

Отмечается, что вишня очень полезна для сердечно-сосудистой системы благодаря витамину РР. Отмечено также положительное влияние аскорбиновой кислоты, так как она увеличивает проницаемость кровеносной системы.

Читайте также Какие продукты нужно обязательно включить в завтрак

Содержащиеся в данной ягоде кумарины регулируют процесс свертывания крови. Есть железо, калий, магний и фосфор, при этом предупреждается образование тромбов за счет разрежения кровеносного состава.

Вместе с тем, люди, которые имеют повышенную кислотность, должны воздерживаться от данного продукта. Вишни нельзя употреблять на голодный желудок, так как в них есть множество различных кислот органического происхождения: фолиевая, янтарная, лимонная, салициловая и яблочная.

Стоматологи рекомендуют после употребления данных ягод в обязательном порядке ополаскивать полость рта, так как кислота разрушает эмаль зубов.

Не рекомендуется вишня людям, которые имеют гастриты или язвенную болезнь, это же относится к пациентам с повышенной кислотностью желудка. В ряде случаев названный продукт вызывает стойкую аллергическую реакцию, особенно при обострении хронических заболеваний.

Ранее мы писали о том, кому категорически запрещено есть черешню.