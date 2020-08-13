Почему категорически нельзя есть вишню на голодный желудок [ Редактировать ]
Вишню категорически нельзя употреблять на голодный желудок, поскольку в ряде случаев наблюдается нанесение вреда здоровью. Об этом говорят европейские медики, передает ukrhealth.net.
Отмечается, что вишня очень полезна для сердечно-сосудистой системы благодаря витамину РР. Отмечено также положительное влияние аскорбиновой кислоты, так как она увеличивает проницаемость кровеносной системы.
Содержащиеся в данной ягоде кумарины регулируют процесс свертывания крови. Есть железо, калий, магний и фосфор, при этом предупреждается образование тромбов за счет разрежения кровеносного состава.
Вместе с тем, люди, которые имеют повышенную кислотность, должны воздерживаться от данного продукта. Вишни нельзя употреблять на голодный желудок, так как в них есть множество различных кислот органического происхождения: фолиевая, янтарная, лимонная, салициловая и яблочная.
Стоматологи рекомендуют после употребления данных ягод в обязательном порядке ополаскивать полость рта, так как кислота разрушает эмаль зубов.
Не рекомендуется вишня людям, которые имеют гастриты или язвенную болезнь, это же относится к пациентам с повышенной кислотностью желудка. В ряде случаев названный продукт вызывает стойкую аллергическую реакцию, особенно при обострении хронических заболеваний.
Ранее мы писали о том, кому категорически запрещено есть черешню.
по теме
Какие продукты нужно обязательно включить в завтрак
Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть на завтрак
Белый рис ежегодно "убивает" около 50 тыс. человек - ученые
Ученые заявили о смертельной опасности употребления белого риса
Как восстановить суставы: названы лучшие продукты
Названы продукты для здоровых суставов
Какой завтрак самый полезный
Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть на завтрак
Какие пищевые добавки вызывают рак
Эксперты назвали коды соединений, которые ведут к развитию онкологии