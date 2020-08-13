В Израиле провели успешные испытания противоракетной системы "Arrow-2". Об этом сообщает Агентство противоракетной обороны США.

Перехватчик системы Arrow-2 успешно вышел на запланированную траекторию и уничтожил цель.

"Arrow-2" и система нового поколения "Arrow-3" работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.

Испытание проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.

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