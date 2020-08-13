В Організації закликали звільнити незаконно ув'язнених та розслідувати факти зловживання владою в Білорусі

Насильство з боку силовиків під час протестів у Білорусі засудили в ООН. Мовляв, ті застосували надмірну силу, зокрема гумові кулі, водомети та світло-шумові гранати.

Втім, найбільше занепокоєні масовими арештами, які проводять з порушенням прав людини.

В Організації закликали звільнити незаконно ув'язнених та розслідувати факти зловживання владою в Білорусі.