В ООН закликали розслідувати факти зловживання владою в Білорусі [ Редактировать ]
Насильство з боку силовиків під час протестів у Білорусі засудили в ООН. Мовляв, ті застосували надмірну силу, зокрема гумові кулі, водомети та світло-шумові гранати.
Втім, найбільше занепокоєні масовими арештами, які проводять з порушенням прав людини.
В Організації закликали звільнити незаконно ув'язнених та розслідувати факти зловживання владою в Білорусі.
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