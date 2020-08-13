Україна вимагає від Білорусі видати 28 бойовиків з угруповання "Вагнер" [ Редактировать ]
Україна вимагає від Білорусі видати 28 бойовиків з угруповання "Вагнер". Їх підозрюють в терористичних акціях. Слідство встановило, що затримані брали активну участь у бойових діях на Донбасі у складі проросійських бандформувань.
Нагадаю, 29 липня тридцятьох двох "вагнерівців" затримали спецслужби Білорусі. У Мінську заявляли, що диверсанти приїхали для дестабілізації ситуації в країні перед президентськими виборами.
по теме
В Україні закликали звільнити затриманих у Мінську журналістів
За повідомленням редакції, вони готували матеріали про протести. на відео видно, як спецпризначенці заламали Васильєву руки і повалили на землю
Україна закликала Білорусь до екстрадиції захоплених "вагнеровців"
Російських бойовиків приватної військової компанії Вагнера затримали в Білорусі. Їх 33. Підозрюють, що в країні ще близько двох сотень російських найманців. Нині вони у розшуку. У Мінську повідомили: частина затриманих брала участь у воєнних діях на Донбасі
Зеленский сделал заявление о задержанных в Беларуси украинцах
В четверг, 13 августа, на брифинге президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
В ООН закликали розслідувати факти зловживання владою в Білорусі
Насильство з боку силовиків під час протестів у Білорусі засудили в ООН. Мовляв, ті застосували надмірну силу, зокрема гумові кулі, водомети та світло-шумові гранати
Київ вимагає екстрадиції затриманих у Білорусі "вагнеровців"
Слідство встановило, що затримані брали активну участь у бойових діях на Донбасі у складі проросійських бандформувань