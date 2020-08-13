День Независимости 2020: Зеленский утвердил программу празднования [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 318/2020 "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В частности, 23 августа 2020 года, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.
"В День независимости Украины, 24 августа 2020 года, в городе Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности", – говорится в документе.
Кроме того, в День Независимости будут проведены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС / АТО.
Согласно указу, предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государства.
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