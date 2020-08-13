Планету накрив найпотужніший метеоритний потік року [ Редактировать ]
Найпотужніший метеоритний потік року - накрив планету. Мерехтливою красою нічного неба милуються земляни в різних куточках світу.
Потік Персеїди щороку спостерігають протягом серпня, однак зараз він найінтенсивніший. Наша планета проходить крізь уламки комети Свіфта-Туттля, які утворюють величезний шлейф, який у нічному небі виглядає як зорепад.
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