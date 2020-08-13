Столица Украины попала в "желтую зону" карантина.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в Киеве был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней.

Если мы говорим о городе Киеве, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

Отмечается, что в условиях "желтой зоны":

Запрещено находится без маски или респиратора в общественных зданиях и транспорте;

Не более одного лица на 5 кв. метра в случае проведения массовых мероприятий;

Заполненность кинотеатров и театров должна составлять до 50%;

Разрешена перевозка пассажиров только на сидячих местах;

Запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно);

Ранее мы писали, что в Украине появилось новое деление на карантинные зоны. Такое решение приняли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.