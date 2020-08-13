В Киеве ужесточат карантинные ограничения: что изменится [ Редактировать ]
Столица Украины попала в "желтую зону" карантина.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, в Киеве был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней.
Если мы говорим о городе Киеве, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусом.
Отмечается, что в условиях "желтой зоны":
- Запрещено находится без маски или респиратора в общественных зданиях и транспорте;
- Не более одного лица на 5 кв. метра в случае проведения массовых мероприятий;
- Заполненность кинотеатров и театров должна составлять до 50%;
- Разрешена перевозка пассажиров только на сидячих местах;
Запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно);
Ранее мы писали, что в Украине появилось новое деление на карантинные зоны. Такое решение приняли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
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