Ученые обнаружили сходство человека с курицей и огурцом. Если оценивать степень сходства между организмом человека и животных на генетическом уровне, то окажется, что люди похожи на кур примерно на 70%, пишет svidok.online.

Однако, 70% сходство с курицей - это еще не самое интересное. Геном человека примерно на 50% совпадает с геномом мушек дрозофил. А если копнуть чуть глубже, то окажется, что существует 40% сходство между ДНК человека и огурца, утверждают ученые.

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"Считается, что курица - это весьма глупая птица. Но в реальности это не так. Новые исследования подтверждают, что у кур очень хорошая, как для птиц, память, плюс они неплохо ориентируются на местности и даже обладают способностями к счету", - говорит владелец куриной фермы Василий Ропий.

Биолог Сергей Межжерин отметил, что идентичные гены, которые можно обнаружить в ДНК человека и курицы, отвечают, например, за работу системы метаболизма - то есть, за процессы переваривания и усваивания пищи, преобразования ее в энергию и выведения отходов.

Другие физиологические механизмы человека и животных тоже во многом устроены аналогичным образом. Но чем можно объяснить сходство между геномами огурца и человека? В общем-то, тем же. Огурец, как и человек, способен дышать и расти, плюс, в нем происходит синтез таких же, как в человеческом организме ферментов.

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